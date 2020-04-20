Рийгикогу принял антикризисный пакет поправок: в отношении иностранной рабочей силы будут приняты жесткие меры

Одобрив этот документ, парламентарии, можно сказать, одним махом внесли изменения в 33 разных закона, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Наибольшую критику со стороны оппозиционных фракций вызвали статьи, касающиеся иностранных работников. В условиях, когда приезд новых работников невозможен из-за пандемии, оставшимся в Эстонии иностранцам предписывается в течение 10 дней после окончания действия разрешения на работу покинуть страну. Исключение до 31 июля сделано только для сезонных работников в сельском хозяйстве.

Недовольство оппозиции вызвали и параграфы, по которым в условиях чрезвычайного положения в роли помощников полицейских могут выступать люди, прошедшие лишь ускоренный подготовительный курс.

Но представители правящей коалиции говорят, что большинство одобренных сегодня изменений будет действовать лишь до конца чрезвычайного положения.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!