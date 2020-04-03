Рийгикогу примет дополнительный бюджет в ускоренном порядке

Также необходимо быстро принять меры, направленные на достижение долгосрочных целей: рассрочка по уплате налоговых задолженностей, временное приостановление взносов во вторую ступень накопительной пенсии, снижение акциза на электричество, дизель и газ, а также частичное возмещение прямых расходов и неполученного дохода в связи с отменой культурных и спортивных мероприятий. Важно оказать местным самоуправлениям поддержку, инвестируя в автодороги и инфраструктуру, полную реконструкцию квартирных домов, а также в строительный сектор, строительство дорог и в ”последнюю милю””, — подчеркнул Кокк.

По оценке члена финансовой комиссии Айвара Сыэрда, быстрое производство по дополнительному бюджету необходимо. В то же время, оно должно сопровождаться детальным обсуждением. ”Необходимо проанализировать все аспекты и влияние дополнительного бюджета: соответствуют ли они своим целям и дадут ли ожидаемый результат. Неизвестно, сколько продлится кризис. Поэтому необходимо учитывать и сценарии развития, особенно в том, что касается расходов”, — сказал Сыэрд.

”В нынешнем кризисе под ударом оказались рабочие места, доход и финансовое положение населения и способность предприятий пережить прерывание цепей поставок в результате чрезвычайного положения, а также резкое сокращение оборота и спроса из-за ограничений, — отметил Сыэрд. — Поэтому меры по смягчению последствий кризиса должны быть максимально эффективными и точными. Общее сокращение акцизов — это не первый приоритет. Необходимо сосредоточиться на мерах более срочного характера. Государственный ресурс — ограничен, и использовать кредитные средства нужно ответственно”, — подчеркнул Сыэрд. Он добавил, что нынешний или новый возможный дополнительный бюджет обязательно повлечет за собой сокращение расходов государственного бюджета на текущий год. ”Бóльшая часть частного сектора урезает расходы. Планы по сокращению расходов строят и местные самоуправления. Расходы государственного бюджета в сферах, которые не связаны с коронавирусом, также необходимо будет сократить”.

Согласно дополнительному бюджету, в этом году номинальный дефицит правительственного сектора вместе с мерами по поддержке экономики составит 2,62 миллиарда евро. Влияние правительственных мер на номинальную бюджетную позицию — 1,15 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на текущий год, дополнительный бюджет сократит доход в государственный бюджет на 1,63 миллиарда евро. Общее влияние мер дополнительного бюджета на расходы государственного бюджета — 513 миллионов. К ним добавится применение резервных средств.

Финансовая комиссия решила направить проект закона о дополнительном бюджете на 2020 года (171 SE) пленарному заседанию на первое чтение. Оно состоится 6 апреля.