Рийгикогу потребовал от России освободить задержанных в ходе протестов и призвал страны ЕС ужесточить санкции

Рийгикогу принял заявление в поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России

Текст заявления:

”Рийгикогу подчеркивает, что единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из наших общих демократических ценностей.

Рийгикогу убежден, что интересы как Эстонии, так и других государств-членов ЕС при решении глобальных ключевых вопросов будут защищены лучше, если Европейский союз при формировании единой внешней политики будет исходить из принципа твердого консенсуса.

Рийгикогу подчеркивает, что в отношениях с Россией при обсуждении тяжелых вопросов особенно важно сохранить ясность и принципиальность; институты Европейского союза должны сделать серьезные выводы по результатам визита Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не отвечал этим требованиям.

Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения.

Рийгикогу придерживается мнения, что при формировании политики в отношении России Европейский союз должен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и другими демократическими западными государствами.

Рийгикогу считает, что условиями для содержательного и уважительного диалога с Россией являются выполнение взятых на себя международных обязательств со стороны России и отказ от агрессивной внешней политики, нарушающей территориальную целостность государств-соседей.

Рийгикогу напоминает об обязательствах, которые взяла на себя Россия, став членом Совета Европы в 1996 году, в том числе — обязательства защищать демократию и правовое государство, выполнять решения Европейского суда по правам человека и обеспечивать своим гражданам права человека и свободу СМИ.