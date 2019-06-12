Рийгикогу постановил: в Белом зале флагов ЕС больше не будет

На сегодняшнем заседании спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) недовольству депутатов внезапно вынес на голосование предложение Партии реформ вернуть флаги Евросоюза в Белый зал Рийгикогу.
Депутаты были ндеовольны тем, что Пыллуаас вынес вопрос на обсуждение без предупреждения, не дав времени на подготовку.
"Я ужасно рад, что все проблемы ЭСтонского государства уже решены, и теперь мы занимаемся самой важной вещью — дизайном интерьера одного зала", — саркастично прокомментировал Михаил Лотман (Isamaa).
В итоге за возвращение флагов ЕС проголосвали 38 депутата, а против — 39.
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