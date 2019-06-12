Рийгикогу постановил: в Белом зале флагов ЕС больше не будет

Депутаты были ндеовольны тем, что Пыллуаас вынес вопрос на обсуждение без предупреждения, не дав времени на подготовку.

"Я ужасно рад, что все проблемы ЭСтонского государства уже решены, и теперь мы занимаемся самой важной вещью — дизайном интерьера одного зала", — саркастично прокомментировал Михаил Лотман (Isamaa).

В итоге за возвращение флагов ЕС проголосвали 38 депутата, а против — 39.