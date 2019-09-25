Рийгикогу поддержал отказ от госэкзаменов в основной школе

Оппозиционные Социал-демократическая партия и Партия реформ предложили отклонить закон в первом чтении, однако не получили достаточной поддержки при голосовании.

Дальнейшее продвижение законопроекта поддержали депутаты от правящей коалиции (Центристская партия, "Отечество" и EKRE).

Срок представления поправок к законопроекту — 9 октября.

Согласно планам Минобразования, условием для окончания основной школы по-прежнему будет прохождение государственной учебной программы, но вместо того, чтобы все сдавали госэкзамены, школы смогут сами устанавливать требования, необходимые для окончания данной ступени образования в зависимости от специфики школы.