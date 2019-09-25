Рийгикогу поддержал отказ от госэкзаменов в основной школе

В среду в Рийгикогу прошло первое чтение закона о гражданстве, а также проекта поправок к закону об основной школе и гимназии, в котором больше всего полемики вызвала часть об отказе от госэкзаменов в основной школе, передает rus.err.ee.
Оппозиционные Социал-демократическая партия и Партия реформ предложили отклонить закон в первом чтении, однако не получили достаточной поддержки при голосовании.
Дальнейшее продвижение законопроекта поддержали депутаты от правящей коалиции (Центристская партия, "Отечество" и EKRE).
Срок представления поправок к законопроекту — 9 октября.
Согласно планам Минобразования, условием для окончания основной школы по-прежнему будет прохождение государственной учебной программы, но вместо того, чтобы все сдавали госэкзамены, школы смогут сами устанавливать требования, необходимые для окончания данной ступени образования в зависимости от специфики школы.
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