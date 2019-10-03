Рийгикогу планирует начать использовать в своей работе искусственный интеллект(2)
Сегодня и завтра в Таллинне ИТ-эксперты парламентов стран Европы обсудят использование искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в парламентской работе.
Сегодня и завтра в Таллинне ИТ-эксперты парламентов стран Европы обсудят использование искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в парламентской работе.
По словам директора Канцелярии Рийгикогу по хозяйственной части Ахто Сакса, искусственный интеллект уже сейчас применяется в нескольких парламентах для распознавания речи, машинного перевода и составления обзоров заседаний. ”В следующем году Рийгикогу планирует начать использовать искусственный интеллект для распознавания речи”, — сказал Сакс.
”Распознавание речи и машинные переводы — это два примера технологически развитого искусственного интеллекта, — продолжил он. — С коллегами мы обсудим, позволит ли применение этих технологий взять на вооружение и другие виды ИИ для помощи в парламентской работе”.
На семинаре своим опытом работы с искусственным интеллектом поделятся представители Швейцарии, Франции, Финляндии, Голландии, Дании и Европейского парламента.
В течение двух дней участники семинара также обсудят разные виды электронного голосования и инновации в публичном секторе. Коллеги из Дании, Норвегии и Европейского парламента расскажут, как подготовить парламент к цифровым инновациям.
Представители Испании, Голландии и Венгрии дадут обзор работы со структурированными данными и использования облачных услуг в информационных и коммуникационных технологиях парламента.
В семинаре ”Искусственный интеллект (ИИ): инновации и проекты в парламентах”, который пройдет в конференц-зале Рийгикогу с 3 по 4 октября, примут участие 75 человек из 28 государств и 38 разных учреждений и палат парламентов.
Канцелярия Рийгикогу организует семинар в сотрудничестве с Европейским центром парламентских исследований и документации (European Centre for Parliamentary Research and Documentation — ECPRD).
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