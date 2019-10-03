Рийгикогу планирует начать использовать в своей работе искусственный интеллект

По словам директора Канцелярии Рийгикогу по хозяйственной части Ахто Сакса, искусственный интеллект уже сейчас применяется в нескольких парламентах для распознавания речи, машинного перевода и составления обзоров заседаний. ”В следующем году Рийгикогу планирует начать использовать искусственный интеллект для распознавания речи”, — сказал Сакс.

”Распознавание речи и машинные переводы — это два примера технологически развитого искусственного интеллекта, — продолжил он. — С коллегами мы обсудим, позволит ли применение этих технологий взять на вооружение и другие виды ИИ для помощи в парламентской работе”.

На семинаре своим опытом работы с искусственным интеллектом поделятся представители Швейцарии, Франции, Финляндии, Голландии, Дании и Европейского парламента.

В течение двух дней участники семинара также обсудят разные виды электронного голосования и инновации в публичном секторе. Коллеги из Дании, Норвегии и Европейского парламента расскажут, как подготовить парламент к цифровым инновациям.