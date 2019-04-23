Рийгикогу отметит свое столетие торжественным заседанием

Сегодня, в 12:00, в зале заседаний начнется торжественное заседание Рийгикогу, посвященное столетию парламента. Со вступительной речью выступит спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, сообщает пресс-служба ведомства.
”Учредительное собрание как первое представительное собрание сформировало направления развития Эстонии. Было объявлено, что народ Эстонии хочет жить в независимом национальном государстве. На века, как это утверждается и в нашей Конституции”, — сказал Пыллуаас. Он подчеркнул, что страна пережила сокрушительные бури истории, но устояла и воссоздала свою государственность. ”Нам есть, чем гордиться. Я очень хотел бы, чтобы и мы, нынешние члены Рийгикогу, помнили о демократических и благородных принципах Учредительного собрания и создателей Эстонского государства”, — сказал спикер.
С речью на торжественном заседании также выступит президент Керсти Кальюлайд. С приветствиями к парламенту обратятся премьер-министр Юри Ратас, председатель коллегии Государственного суда по административным делам Иво Пильвинг, государственный контролер Янар Холм и канцлер права Юлле Мадизе.
23 апреля 1919 года в Таллинне был впервые созван избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное собрание. Собрание, принявшее Декларацию независимости, Конституцию и Закон о земле и решившее важнейшие для эстонского государства вопросы, действовало в качестве парламента. Решения, принятые Учредительным собранием, заложили фундамент Эстонского государства.
На торжественный лад присутствующих настроит камерный хор ”Collegium Musicale” под управлением Эндрика Юксвярава.