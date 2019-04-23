Рийгикогу отметит свое столетие торжественным заседанием

”Учредительное собрание как первое представительное собрание сформировало направления развития Эстонии. Было объявлено, что народ Эстонии хочет жить в независимом национальном государстве. На века, как это утверждается и в нашей Конституции”, — сказал Пыллуаас. Он подчеркнул, что страна пережила сокрушительные бури истории, но устояла и воссоздала свою государственность. ”Нам есть, чем гордиться. Я очень хотел бы, чтобы и мы, нынешние члены Рийгикогу, помнили о демократических и благородных принципах Учредительного собрания и создателей Эстонского государства”, — сказал спикер.

С речью на торжественном заседании также выступит президент Керсти Кальюлайд. С приветствиями к парламенту обратятся премьер-министр Юри Ратас, председатель коллегии Государственного суда по административным делам Иво Пильвинг, государственный контролер Янар Холм и канцлер права Юлле Мадизе.