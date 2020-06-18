Рийгикогу одобрил объединение Департамента окружающей среды и Инспекции окружающей среды

Департамент и Инспекция окружающей среды тесно сотрудничают и сейчас, но объединение учреждений повысит эффективность работы в области окружающей среды.

”Одна из основных целей объединения учреждений в сфере окружающей среды состоит в том, чтобы упростить общение гражданина с государством”, — сказал министр по вопросам окружающей среды Рене Кокк. ”В Департаменте и в Инспекции окружающей среды много связанных между собой услуг, оказание которых можно лучше организовать в одном учреждении. Возникающую в новом учреждении синергию по охране природы, использованию окружающей среды и надзору, можно будет использовать наилучшим возможным образом как для защиты окружающей среды, так и для уменьшения бюрократии”.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Рихо Куппарт добавляет, что тщательная подготовительная работа Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды и Инспекции Окружающей среды добавила уверенности в том, что с такой командой будет создана сильная и заслуживающая доверия организация.

”Сегодняшнее решение Рийгикогу подтверждает, что серьезная работа по подготовке слияния, которая велась вместе с партнерами с середины 2018 года, дала хорошие результаты. Теперь у нас есть чуть больше полугода, чтобы сформировать профессиональный, хорошо функционирующий и учитывающий интересы клиентов центр компетенции в сфере окружающей среды”, — отмечает Куппарт. Помимо развития услуг для клиентов, он также считает важным обеспечить работникам объединенного Департамента хорошую и мотивирующую рабочую среду.

Официальным адресом Департамента окружающей среды станет город Пярну, однако его представительства останутся во всех уездах, как это есть и сейчас, находясь рядом со своими клиентами и деловыми партнерами и позволяя своим командам работать как можно ближе к дому.

Объединение Департамента окружающей среды, проводящего природоохранную политику в сфере окружающей среды и защиты от излучения, и Инспекции по окружающей среде, которая осуществляет надзор в сфере окружающей среды, является частью одобренной правительством государственной реформы. Объединение Департамента и Инспекции окружающей среды, кроме синергии обеспечит и экономию, прежде всего за счет более эффективного использования транспортных средств и недвижимости.