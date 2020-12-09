Рийгикогу одобрил компенсацию больничного со второго дня

Закон увеличит ответственность Больничной кассы — в дальнейшем Больничная касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням начиная с шестого больничного дня.
Регулирование вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать только в отношении больничных листов, выданных до 30 апреля 2021 года. В результате поправок в Больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму в пять миллионов, из которых 2,5 миллиона евро будет покрыто из бюджета Больничной кассы, и еще 2,5 миллиона Больничная касса будет ходатайствовать из резерва Правительства Республики.
Цель изменений, внесенных в Закон о гигиене и безопасности труда и в другие законы (257-SE) — сократить личную ответственность работников в случае болезни и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.
Также закон способствует созданию безопасной рабочей среды и упрощает выполнение работодателями требований к рабочей среде. Кроме этого, изменения затронут требования к базе данных Трудовой инспекции, уточнят и дополнят цель базы данных по рабочей среде, перечень собираемых данных и срок их хранения. Согласно закону, следует составить анализ рисков рабочей среды и представить его в базе данных по рабочей среде или же отправить его Трудовой инспекции. Закон также расширит ответственность работодателей за нарушения условий труда.
За принятие закона проголосовали 93 члена Рийгикогу.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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