Рийгикогу одобрил компенсацию больничного со второго дня

Закон увеличит ответственность Больничной кассы — в дальнейшем Больничная касса будет выплачивать компенсацию по больничным дням начиная с шестого больничного дня.

Регулирование вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать только в отношении больничных листов, выданных до 30 апреля 2021 года. В результате поправок в Больничной кассе возникнут дополнительные расходы на сумму в пять миллионов, из которых 2,5 миллиона евро будет покрыто из бюджета Больничной кассы, и еще 2,5 миллиона Больничная касса будет ходатайствовать из резерва Правительства Республики.

Цель изменений, внесенных в Закон о гигиене и безопасности труда и в другие законы (257-SE) — сократить личную ответственность работников в случае болезни и снизить риск того, что люди будут выходить на работу заболевшими, тем самым способствуя распространению COVID-19.

Также закон способствует созданию безопасной рабочей среды и упрощает выполнение работодателями требований к рабочей среде. Кроме этого, изменения затронут требования к базе данных Трудовой инспекции, уточнят и дополнят цель базы данных по рабочей среде, перечень собираемых данных и срок их хранения. Согласно закону, следует составить анализ рисков рабочей среды и представить его в базе данных по рабочей среде или же отправить его Трудовой инспекции. Закон также расширит ответственность работодателей за нарушения условий труда.

За принятие закона проголосовали 93 члена Рийгикогу.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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