13.05.2020, 15:33

Рийгикогу одобрил изменение закона: Департамент здоровья получит дополнительные права

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Terviseamet
TerviseametFoto: Rauno Volmar

Сегодня Рийгикогу принял инициированный правительством проект закона об изменении Закона о медицинских устройствах, Закона о чрезвычайной ситуации и других законов, которым расширяют права Департамента здоровья на ограничение основных прав в экстренной ситуации.

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о медицинских приборах, Закон о чрезвычайной ситуации и в другие законы (165 SE), учреждение, руководящее разрешением чрезвычайной ситуации, может дать распоряжения государственным учреждениям исполнительной власти, единицам местных самоуправлений или иным носителям государственной власти. Соответствующие распоряжения учитывают полномочия и компетенцию этих лиц и учреждений и могут быть: передачей административного акта или выполнением действия; завершением выполнения действия или запретом на выполнение действия; частичным или полным прекращением выполнения действия.

Поправки к Закону о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними связаны со срочной необходимостью внести правовую ясность и четкое понимание в деятельность Департамента здоровья после отмены чрезвычайного положения, чтобы департамент мог справиться с различными возможными ситуациями. Цель поправок — эффективно препятствовать распространению инфекционных заболеваний, дав Департаменту здоровья право исходя из своих полномочий и компетенции устанавливать необходимые меры.

Закон о медицинских приборах будет приведён в соответствие с правом Европейского союза. До сих пор сферу медицинского оборудования в Европейском союзе регулировали директивы о медицинском оборудовании, активных имплантируемых медицинских приборах и in vitro диагностических медицинских приборах. В дальнейшем они будут постепенно заменены на два новых регламента ЕС, цель которых — создать более прозрачные, прогнозируемые и жизнестойкие правовые рамки для сферы медицинского оборудования. Это повысит безопасность медицинских приборов и обеспечит высокий уровень здравоохранения, а также будет способствовать инновациям.

За принятие закона проголосовали 47, против — 42 депутата Рийгикогу.

Eesti Päevaleht вчера писала, что согласно законопроекту Департамент здоровья по окончании чрезвычайного положения и в чрезвычайной ситуации мог бы закрывать учреждения, запрещать мероприятия и публичные собрания, отправлять людей на карантин и требовать от них сдачи пробы на вирус. Это было бы нужно, чтобы сразу быстро закрыть новый очаг вируса. Если бы законопроект стал законом, у правительства больше не было бы никакой власти продумывать вводимые в чрезвычайной ситуации ограничения. Если Департамент здоровья хочет запретить публичные собрания, то он запрещает. Если Департамент здоровья хочет установить правило 2 + 2 reegli, то он вводит. Но в законопроекте было прописано, что если Департамент здоровья считает необходимым использовать такие методы шире, например во всей стране, то правительство должно это одобрить. Это был бы буфер, чтобы обеспечить и другие возможные соображения ограничений — учитывать экономическое и общественное влияние.

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