Рийгикогу объявил День защиты детей и День бабушек и дедушек днем поднятия флага

За принятие закона проголосовали 83 депутата Рийгикогу.

День защиты детей празднуется 1 июня. День бабушек и дедушек уже сейчас отмечается во второе воскресенье сентября как государственная знаменательная дата. В дальнейшем эти знаменательные даты также будут отмечаться как дни поднятия флага.

В Эстонии теперь насчитывается 15 государственных знаменательных дат, 11 государственных праздников и один национальный праздник. Теперь в Эстонии 17 дней поднятия флага.

В ходе производства инициированные Правительством Республики, членами Рийгикогу Юри Яансоном, Сигне Киви, Сигне Рийсало, Тоомасом Кивимяги, Мартом Вырклаэвом, Аннели Аккерманн, Каей Каллас, Лийной Керсна, Вильей Тоомаст, Йоко Алендер, Андрусом Сеэме и Андресом Суттом и фракцией Социал-демократической партии проекты законов были объединены в Закон о внесении изменений в Закон о праздничных и знаменательных датах и в Закон о флаге Эстонии (277 SE).

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