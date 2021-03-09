Рийгикогу обсудит организацию вакцинации в качестве вопроса государственной важности

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что в сложившейся ситуации крайне важно предоставить людям четкую информацию о том, когда, где и с помощью какой вакцины они могут привиться от коронавируса. ”В Эстонии вакцинацию прошли более 100 000 человек. По состоянию на утро понедельника в Эстонии было введено 146 392 дозы вакцины. По этому показателю мы — на пятом месте в Европейском союзе. Темпы вакцинации от COVID-19 на протяжении семи недель росли и продолжают расти. В марте вырастут как число поставок вакцины в Эстонию, так и объемы вакцины, доступной в центрах семейных врачей. Важно обеспечить эффективную логистику и как можно более высокие темпы вакцинации. Если мы будем действовать таким образом, то есть надежда, что лето мы уже сможем провести в привычном ритме жизни”, — сказала Котка.

Председатель комиссии отметила, что к обсуждению этой темы привлечены представители разных сфер деятельности, чтобы по возможности суметь ответить на все вопросы, которые возникли у депутатов Рийгикогу в связи с вакцинацией от COVID-19.

С докладами выступят министр здоровья и труда Танель Кийк, представитель Больничной кассы Эстонии Майви Парв, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и член правления Общества семейных врачей Эстонии доктор Элле-Малл Садрак.

Заседание Рийгикогу начнется в 10:00, обсуждение вопроса государственной важности стоит в повестке дня вторым пунктом.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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