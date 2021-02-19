Рийгикогу: мы разделяем боль народа Азербайджана в связи с Ходжалинской резней
Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном выражает народу Азербайджана глубокие соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы.
Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном выражает народу Азербайджана глубокие соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы.
"Мы разделяем боль народа Азербайджана в связи с Ходжалинской резней, в ходе которой было убито более 600 мирных жителей, в том числе много женщин, детей и пожилых.
Мы резко осуждаем преступления против человечности, совершенные во время оккупации Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, по отношению к гражданскому населению Азербайджана. Преступники, совершившие это массовое убийство, должны быть привлечены к ответственности.
Мы приветствуем окончание любой военной деятельности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в Нагорном Карабахе. Выражаем поддержку усилиям Азербайджанской Республики, направленным на обеспечение стабильного мира, интеграцию и восстановление освобожденных территорий", — заявили члены депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном.
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