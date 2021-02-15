Рийбе: влияние дорожных видеокамер на перекрестке Кристийне намного шире, чем просто фиксация нарушений

”Очевидно, что при установке дорожных видеокамер на перекрестке Кристийне учитывались как предыдущая статистика по количеству аварий с пострадавшими, плотность и скорость движения потока транспорта на этом отрезке, так и иные местные особенности. До установки камер перекресток улиц Тулика-Эндла-б.Сыпрузе выделялся в негативном смысле с точки зрения ДТП и, по моему мнению, камеры уже полностью себя оправдали. Скорость движения имеет весьма критическое значение, от неё зависят возможные последствия аварий и причиненный ущерб. Если государственный транспортный департамент является ответственным за безопасность дорожного движения, то его задача — обеспечить также и необходимые для этого инструменты и регуляции, чтобы они работали на достижение данной цели”, — пояснил Рийбе.

”Вероятно, это самые известные в Эстонии дорожные видеокамеры, потому сам перекресток является крупным дорожным узлом, через который в течение дня проезжают многие столичные водители. Следует также учитывать и то, что наличие видеокамер уменьшает необходимость постоянного присутствия там полицейских, благодаря чему стражи порядка могут одновременно заниматься другими случаями правонарушений. Я считаю, что появление таких видеокамер в городах является скорее признаком позитивным развития, частью ближайшего будущего, и поэтому затягивание с принятием соответствующих законодательных актов вызывает удивление”, — пояснил Рийбе, по оценке которого значение и влияние этих камер намного более выше, чем просто фиксация нарушений и выписывание штрафов, главным же является повышение безопасности движения.

”Я бы скорее ожидал обмена мнениями по теме того, как более эффективно гарантировать безопасное движение на имеющих критическое значение транспортных узлах. К примеру, за рубежом уже многие годы большинство подобных дорожных видеокамер окрашивают в желтый цвет. Так они намного более заметны и приобретают дополнительный предупреждающий эффект. В итоге наличие камер контроля за движением на перекрестке Кристийне делает водителей более осторожными и внимательными как в отношении скорости движения, так и всей ситуации на дороге”, добавил Рийбе.