Рихо Юхтеги объяснил, откуда взялась его фраза о "русских, которые дойдут до Таллинна, но тут же и умрут"

На просьбу прокомментировать фразу, сказанную им в свое время в интервью Politico ”русские дойдут до Таллинна за два дня, но они здесь и умрут”, Юхтеги сказал, что она была вырвана из контекста.

”Этому предшествовал разговор о войне в Грузии, и на самом деле эта фраза о двух днях до Таллинна была сказана несколько лет назад одним высокопоставленным офицером РФ в российских СМИ. Я процитировал это высказывание и сказал, что даже если российские войска каким-то образом доберутся до Таллинна за два дня, то покоя им тут не будет”.

”С чисто тактической точки зрения, конечно, достичь определенного военного успеха возможно. Но занять территорию и тем более оккупировать ее так просто не получится. Наша задача — сделать все, чтобы агрессор не смог этого сделать, в случае если такое желание у него возникнет. И объяснить, что для них это будет бессмысленно”.

Юхтеги отметил, что это не просто слова, а он сам верит в то, что говорит. ”Если бы я не верил в то, что мы сможем противостоять любому агрессору, то я бы не носил форму офицера Сил обороны Эстонии. Моя обязанность — верить и делать все от меня зависящее для того, чтобы мы смогли противостоять кому бы то ни было”.