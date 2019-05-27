27.05.2019, 01:40

Рихо Террас сможет попасть в Европарламент только после Brexit


rus.delfi.ee
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Riho Terras tööintervjuul
Riho Terras tööintervjuulFoto: Taavi Sepp

Несмотря на то, что кандидат «Отечества» Рихо Террас собрал на выборах Европарламента приличное количество голосов, в общеевропейский законодательный орган он пока входить не будет.

Это место Террас уступит социал-демократу Свену Миксеру, который получил свой мандат благодаря отличному результату соратницы по партии Марины Кальюранд.

Террас, который получил 21 747 голосов, будет так сказать в запасе, и попадет в Европарламент только после Brexit, когда депутаты от Великобритании освободят свои места.

Напомним, что Марина Кальюранд набрала 65 559 голосов, чего хватило, чтобы мандат получил и Свен Миксер (2 886), который и отправится в Европарламент.

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