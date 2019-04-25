Рихо Террас: ”Северный поток — 2” угрожает безопасности Эстонии

Одной из тем была энергобезопасность и проект ”Северный поток — 2”, против которого Вебер открыто выступает.

По словам Терраса, этот проект угрожает безопасности Эстонии. ”Будучи против развития ”Северного потока — 2”, мы защищаем интересы большинства стран Европы. Энергобезопасность — сфера с критической важностью, и в ней Европа должна действовать сообща”, — заявил Террас.

По его словам, на встрече подтвердилось, что Вебер разделяет позицию ”Отечества” по данному вопросу: ”Северный поток — 2” — проект политический, и экономически он не обоснован.