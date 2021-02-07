07.02.2021, 18:51

Рихо Террас намерен требовать в Европарламенте отставки Жозепа Борреля

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"Minu jaoks oli Borrelli visiit Moskvasse erakordselt vale. Mitte mingil juhul poleks seda tohtinud teha," väljendas eurosaadik arvamust.
"Minu jaoks oli Borrelli visiit Moskvasse erakordselt vale. Mitte mingil juhul poleks seda tohtinud teha," väljendas eurosaadik arvamust.Foto: Rauno Volmar

Представитель Эстонии в Европарламенте Рихо Террас (Isamaa) намерен собрать подписи своих европейских коллег под заявлением с требованием отставки главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, визитом которого в Москву осталось недовольно мировое сообщество.

”Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского Союза должность”, — сказал Террас.

Он сообщил Delfi, что за выходные уже заручился поддержкой более 20 человек (всего в Европарламенте 705 представителей) и с началом рабочей недели надеется, что это число существенно увеличится.

Европейские комментаторы уже назвали визит Борреля в Москву катастрофой и унижением.

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