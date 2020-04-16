16.04.2020, 11:49

Результаты тестирования работников Maxima в Нарве оказались негативными


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Maxima köögiviljalett
Maxima köögiviljalettFoto: Karli Saul

Maxima проверила работников всех своих магазинов и производственных подразделений в Нарве на наличие коронавируса. Все 276 работников из 6 магазинов Maxima и 3 кулинарных производственных подразделений прошли тестирование, и результаты всех тестов оказались отрицательными. На сегодняшний день Maxima протестировала в общей сложности 712 работников по всей Эстонии. Maxima продолжит тестировать своих работников и в будущем.

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы клиенты и работники чувствовали себя в магазинах Maxima в безопасности, и, следуя призыву мэра Нарвы, мы по своей инициативе провели массовое тестирование работников во всех магазинах и на кулинарных производственных подразделениях Нарвы.

”Нарва — крупнейший центр в Ида-Вирумаа, где люди совершают как ежедневные, так и более крупные покупки. Поэтому людям очень важно знать, что магазины Maxima безопасны и для работников, и для клиентов”, — сказал Эдвинас Волкас.

Всего в Нарве были проверены работники 6 магазинов: Магазины Maxima X — Креэнхольми 39h, Пяхклимяэ 6a, Мыйза 8, Фама 9 и магазины Maxima XX на Тийманни 20 и Креэнхольми 52/54, все результаты тестов были негативными.

Заслуживающее благодарности сотрудничество с местным самоуправлением и открытость в общении со СМИ имеет важное значение в сегодняшней непростой ситуации, поскольку только так мы можем помочь остановить распространение вируса”, — подчеркнул Эдвинас Волкас важность прозрачной информации и сотрудничества.

”Мы уверены, что принятые меры еще больше повысят безопасность в магазине, со своей стороны мы просим покупателей с симптомами не посещать магазин, чтобы снизить потенциальный риск заражения как для работников, так и для других клиентов магазинов”, — сказал Эдвинас Волкас.

В магазинах Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для покупателей:

1. Мы очищаем все поверхности два раза в день — в часы пик утром и после обеда, и в зонах касс самообслуживания каждые два часа.
2. Дезинфекция всех тележек и корзин после каждого использования — мы разделили корзины и тележки в магазинах в зависимости от того, были ли они недавно дезинфицированы или использованы.
3. Мы внедрили систему контроля и отчетности в каждом магазине, чтобы обеспечить соблюдение установленных гигиенических и санитарных требований.
4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.
5. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные бутылки с дезинфицирующим средством.
6. Все сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, носят перчатки, одноразовые или пластиковые защитные маски.
7. Мы установили для посетителей дезинфицирующие средства в зонах входа и выхода всех магазинов и информацию о важности дезинфекции рук.
8. Перед кассами клейкой лентой установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях — прилавки свежего мяса и рыбы, кулинария, гриль и выпечка.
9. Мы отслеживаем очереди для сохранения дистанции, чтобы предотвратить очереди в кассах длиной более 5 человек, и в то же время мы отслеживаем общее количество покупателей, посещающих магазин. В случае, если в магазине более 5 покупателей на кассе, и все кассы заняты, мы закроем магазин на период времени, в течение которого мы можем уменьшить очереди на кассе и количество покупателей в магазине.
10. Мы стали упаковывать все развесные продукты, которые невозможно вымыть дома — например, различные хлебобулочные изделия, печенье.

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