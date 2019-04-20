Результаты проверки Языковой инспекции: эстонский язык не знают в школах, больницах, магазинах и даже в горсобраниях

Языковая инспекция проверила 40 общеобразовательных школ по всей Эстонии, из них 22 в Таллинне. Всего было составлено 503 акта нарушения. В 46 случаях был закончен трудовой договор, а 41 работнику образования были выписаны штрафы.

Контроль проводили и в детских садах: было проверено 25 садов в Таллинне и 7 вне его. Во время первичного контроля было обнаружено 64 работника с недостаточным знанием эстонского языка, а при повторном контроле оказалось, что лишь 9 из них выполнили требования инспекции.

У врачей самый лучший эстонский язык, а у работников по уходу недостаточно знаний

Во время проверки учреждений здравоохранения было выписано 643 акта нарушений, из них 136 были связаны с недостаточным знанием эстонского языка.

С августа 2017 года по декабрь 2018 была проведена поверка работников Ида-Вируской Центральной больницы, всего было проверено 727 человека. Самые лучшие результаты показали врачи, из них 82 (52,2%) владеют эстонским языком на уровне C1. У медсестер результаты немного хуже, уровень B2 есть у 45,7%, а вот из работников по уходу лишь 34,8% знают эстонский язык на уровне B1.

Подобное исследование проводили и в 2014 году, на данный момент знания среди персонала немного улучшились.

Чиновники не владеют государственным языком?