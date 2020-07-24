Результаты проб: вода на Штромке отвечает требованиям

”Анализ проб воды, взятых Департаментом здоровья 16 и 20 июля показал, что вода на пляже Штромка отвечает требованиям. При этом, всегда стоит следить и за цветом вывешенного на пляже флага, так как подходит ли вода для купания зависит от температуры воды, отсутствия сине-зеленых водорослей, высоты волны и прочих параметров”, — отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Качество воды на другом пляже Пыхья-Таллинна, Пикакари, по-прежнему очень хорошее. Пикакари — один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа ”Голубой флаг”.

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.