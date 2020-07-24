Результаты проб: вода на Штромке отвечает требованиям
Результаты анализа новых проб воды, взятых экспертами Департамента здоровья, подтвердили, что вода на Штромке чистая.
Результаты анализа новых проб воды, взятых экспертами Департамента здоровья, подтвердили, что вода на Штромке чистая.
”Анализ проб воды, взятых Департаментом здоровья 16 и 20 июля показал, что вода на пляже Штромка отвечает требованиям. При этом, всегда стоит следить и за цветом вывешенного на пляже флага, так как подходит ли вода для купания зависит от температуры воды, отсутствия сине-зеленых водорослей, высоты волны и прочих параметров”, — отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Качество воды на другом пляже Пыхья-Таллинна, Пикакари, по-прежнему очень хорошее. Пикакари — один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа ”Голубой флаг”.
Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.
В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.
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