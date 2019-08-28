28.08.2019, 12:31

Результаты опроса RusDelfi: поддерживают ли читатели портала действующую коалицию?

 (19)
rus.delfi.ee
EST 9
Koalitsioonilepingu allkirjastamine
Koalitsioonilepingu allkirjastamineFoto: Madis Veltman

Согласно данным опроса RusDelfi, более половины читателей портала не поддерживают коалицию.

В опросе приняло участие около 2500 человек. Поддерживают коалицию 23,9% респондентов. Интересно, что тех, кому все равно, почти столько же — 22%. Не поддерживают коалицию Центристской партии, EKRE и Isamaa более половины опрошенных — 54,1%.

Это очередная весть для центристов, ведь читатели русского Delfi, как и в целом русскоязычные люди в Эстонии, долгое время являлись основным электоратом Центристской партии.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: