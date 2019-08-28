Результаты опроса RusDelfi: поддерживают ли читатели портала действующую коалицию?

В опросе приняло участие около 2500 человек. Поддерживают коалицию 23,9% респондентов. Интересно, что тех, кому все равно, почти столько же — 22%. Не поддерживают коалицию Центристской партии, EKRE и Isamaa более половины опрошенных — 54,1%.

Это очередная весть для центристов, ведь читатели русского Delfi, как и в целом русскоязычные люди в Эстонии, долгое время являлись основным электоратом Центристской партии.