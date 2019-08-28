28.08.2019, 12:31
Результаты опроса RusDelfi: поддерживают ли читатели портала действующую коалицию?(31)
Согласно данным опроса RusDelfi, более половины читателей портала не поддерживают коалицию.
Согласно данным опроса RusDelfi, более половины читателей портала не поддерживают коалицию.
В опросе приняло участие около 2500 человек. Поддерживают коалицию 23,9% респондентов. Интересно, что тех, кому все равно, почти столько же — 22%. Не поддерживают коалицию Центристской партии, EKRE и Isamaa более половины опрошенных — 54,1%.
Русскоязычное население Эстонии долгое время являлось основным электоратом Центристской партии.
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