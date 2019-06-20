Результаты опроса RusDelfi: о чем хотели бы спросить Путина жители Эстонии

Сегодня состоится Прямая линия президента РФ Владимира Путина. Мы поинтересовались у читателей RusDelfi, какой вопрос задали бы Путину они, если бы имели такую возможность.
Больше всего респондентов (40%) проголосовало за вопрос о судьбе русских в Эстонии. 21% ответивших задали бы свой, отличный от представленных вариантов вопрос. Донбасс-Украина и США волнуют ответивших примерно в равной степени (11 и 9% соответственно). Далее также в примерно одинаковой пропорции идут вопросы о Навальном и оппозиции (7%), о Кабаевой (6%) и о том, чей Крым (6%).
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