Результаты опроса RusDelfi: как жители Эстонии относятся к тому, что на Празднике песни поют только по-эстонски

При этом русский язык является родным для трети населения страны, и именно на нем пишут свои новости корреспонденты сайта RusDelfi.

Мы поинтересовались у читателей RusDelfi, как они относятся к тому, что на Празднике песни звучат композиции только на государственном языке.

Вот результаты опроса.