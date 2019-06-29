29.06.2019, 20:06

Результаты опроса RusDelfi: как жители Эстонии относятся к тому, что на Празднике песни поют только по-эстонски

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rus.delfi.ee
EST 1
Laulu- ja tantsupeo rongkäik
Laulu- ja tantsupeo rongkäikFoto: Mikk Mihkel Vaabel

Праздник Песни пройдет уже через полторы недели. И вновь на нем не прозвучат песни на русском языке.

При этом русский язык является родным для трети населения страны, и именно на нем пишут свои новости корреспонденты сайта RusDelfi.

Мы поинтересовались у читателей RusDelfi, как они относятся к тому, что на Празднике песни звучат композиции только на государственном языке.

Вот результаты опроса.

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