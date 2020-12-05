05.12.2020, 10:24
Результаты опроса RusDelfi: более 70% читателей следят за новостями о коронавирусе(5)
В свете того, что вот уже 9 месяцев одна из главных новостных тем это — пандемия, портал RusDelfi провел опрос среди своих читателей.
В свете того, что вот уже 9 месяцев одна из главных новостных тем это — пандемия, портал RusDelfi провел опрос среди своих читателей.
Вопрос звучал следующим образом: вы следите за новостями о коронавирусе?
71% читателей ответили "Да". 16% ответили, что следили, но перестали. И 14% не следят за этой темой. Всего в опросе приняло участие 1500 человек.
Опрос был опубликован 2 декабря в 20:55. Результаты подведены 5 декабря в 10:00.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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