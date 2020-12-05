Результаты опроса RusDelfi: более 70% читателей следят за новостями о коронавирусе

Вопрос звучал следующим образом: вы следите за новостями о коронавирусе?

71% читателей ответили "Да". 16% ответили, что следили, но перестали. И 14% не следят за этой темой. Всего в опросе приняло участие 1500 человек.

Опрос был опубликован 2 декабря в 20:55. Результаты подведены 5 декабря в 10:00.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!