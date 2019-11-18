Результаты опроса: почти половина читателей RusDelfi хотят назад в СССР

Результаты опроса:

В нем приняло участие более 2000 человек. Почти половина респондентов (45%) ответили, что хотели бы вернуться во времена пионеров, коммунизма, стабильности и бесплатного здравоохранения. Почти столько же респондентов (43%) ответили, что не хотят возвращаться к цензуре и закрытым границам. Еще 12% опрошенных не определилось с ответом.

Смотрите, как ответили жители Нарвы на этот вопрос: