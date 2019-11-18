18.11.2019, 15:50

Результаты опроса: почти половина читателей RusDelfi хотят назад в СССР

 (51)
EST 79
Banaane ei ole
Banaane ei oleFoto: Jaanus Lensment

На странице RusDelfi в воскресенье прошел опрос: "Хотите ли вы назад в СССР". Оказывается, в 2019 году до сих пор много людей, кто скучает по советскому времени.

Результаты опроса:

В нем приняло участие более 2000 человек. Почти половина респондентов (45%) ответили, что хотели бы вернуться во времена пионеров, коммунизма, стабильности и бесплатного здравоохранения. Почти столько же респондентов (43%) ответили, что не хотят возвращаться к цензуре и закрытым границам. Еще 12% опрошенных не определилось с ответом.

Смотрите, как ответили жители Нарвы на этот вопрос:

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