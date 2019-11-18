Результаты опроса: почти половина читателей RusDelfi хотят назад в СССР

На странице RusDelfi в воскресенье прошел опрос: "Хотите ли вы назад в СССР". Оказывается, в 2019 году до сих пор много людей, кто скучает по советскому времени.
Результаты опроса:
В нем приняло участие более 2000 человек. Почти половина респондентов (45%) ответили, что хотели бы вернуться во времена пионеров, коммунизма, стабильности и бесплатного здравоохранения. Почти столько же респондентов (43%) ответили, что не хотят возвращаться к цензуре и закрытым границам. Еще 12% опрошенных не определилось с ответом.
Смотрите, как ответили жители Нарвы на этот вопрос:
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей