Результаты опроса: необходимость фейерверков делит общество на две части

При этом среди мужчин более половины называют фейерверки важной традицией и/или приятным зрелищем, в то время как только треть женщин разделяет это мнение. 40% женщин хотели бы, чтобы фейерверки заменили чем-то другим, например, световыми инсталляциями. Мужчин, которые поддерживают такую позицию, насчитывается в два раза меньше. При этом среди женщин тоже мало тех, кто считает необходимым наложить тотальный запрет на запуск фейерверков.

По словам специалиста Kantar Emor Реэт Мари Роки, тема фейерверков стала актуальной не только для простых граждан, но и для самоуправлений — часть городов и волостей в этот Новый год отказались от запуска петард. ”В связи с тем, что вопросы, связанные с экологией, встают все более остро, становится больше людей, кто считает фейерверки загрязнением природы и раздражающим источником света и звуков”, — отметила она. ”Кроме того, постоянная пальба оказывает влияние на здоровье домашних питомцев. Мы не проводили отдельно опрос среди владельцев собак, но можно предположить, что среди них тоже большинство было бы против фейерверков”.

По оценке Роки, исследование показывает, что для запрета фейерверков отсутствует общественная поддержка. ”Очень мало кто выступает за тотальный запрет, скорее, люди советуют другие альтернативы, будь то более дорогой беззвучный фейерверк или световые инсталляции. Для многих это по-прежнему важная традиция, для них Новый год без салюта — это как ненастоящие елочные игрушки”.

Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.