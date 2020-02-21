Результаты опроса: безопасность Эстонии обеспечивается ее членством в НАТО и волей к обороне

Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк отметил, что главной гарантией безопасности эстонского государства 53% населения по-прежнему считают членство в НАТО, 41% — волю населения к обороне и 31% — развитие потенциала самообороны Эстонии.

”Воля населения к обороне остаётся, безусловно, одним из главных компонентов развития обороноспособности государства, без которого не может существовать наша модель независимого государства, где профессиональные вооружённые силы сочетаются с армией резерва. В то же время жители Эстонии прекрасно понимают необходимость постоянно развивать самооборону, без которой союзникам и добровольцам не на что будет опереться”, — сказал Прикк.

Доля тех, кто готов к защите страны, стабильно держится на уровне 80 процентов с 2013 года.

78% населения предпочитает сохранение нынешней системы государственной обороны.

”Роль женщин в государственной обороне выглядит всё более естественной и находит все больше понимания в обществе”, — сказал Прикк. В третий раз подряд 78 процентов респондентов, независимо от пола, ответили, что женщины должны иметь возможность добровольно проходить срочную военную службу.

По словам Прикка, значительное большинство жителей Эстонии (73%) благосклонно относится также к присутствию войск НАТО в Эстонии. ”Характеризуя солдат союзных войск, всё чаще отмечают профессионализм, дружелюбие, доброжелательность и вежливость”, — добавил Прикк.