Результат за восемь часов: теперь в Эстонии могут самостоятельно делать анализы на новый вирус

По словам руководителя отдела неотложной медицинской помощи Департамента здоровья Мартина Кадай, необходимость проверки результатов анализа в референс-лаборатории ВОЗ вызвана тем, чтобы в период тестирования удостовериться в качестве результатов.

"Теперь у нас появится возможность установить наличие нового китайского коронавируса ориентировочно за восемь часов".

Ранее, до получения праймеров, сотрудники департамента отправляли подозрительные анализы в Швецию или другие партнерские лаборатории.

Праймер (англ. primer) — короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид), Многие лабораторные методы в биохимии и молекулярной биологии требуют наличие коротких олигонуклеотидов (праймеров).