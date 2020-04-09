Результат ”Таллиннского диктанта” на русском языке превысил ожидания

”У Таллинна богатая история проведения мероприятий, посвященных родному языку, причем как эстонскому, так и русскому, — отметил мэр столицы Михаил Кылварт. — На мой взгляд, любовь к родному языку, уважение к нему — безусловно, один из лучших путей для сплочения общества”.

Традиционный ”Таллиннский диктант” на эстонском языке, который приурочен ко Дню Таллинна, проводится уже девятый год. Также город с 2013 года участвует в международной акции грамотности ”Тотальный диктант”. Однако в этом году мероприятие из-за сложного эпидемиологического положения в мире было перенесено на осень. Таллинн же решил дать любителям русского языка возможность принять участие в альтернативном проекте.

”Разумеется, в нынешней ситуации было бы безответственно собирать людей даже в самом большом зале Таллинна, — отметил мэр Михаил Кылварт. — Однако в результате нестандартный подход к мероприятию привлек к нашему ”Таллиннскому диктанту” даже больше участников, чем мы ожидали. Не исключаю, что диктант на эстонском языке в этом году мы проведем в таком же безопасном, но интересном формате”.

По словам главного редактора телеканала ETV+ Екатерины Таклая, канал при возможности всегда старается идти навстречу идеям, которые могут быть интересны телезрителям:

”Таллиннский диктант”, как и ”Тотальный диктант”, набирает все большую популярность. Во времена коронакризиса, как оказалось, нет худа без добра. Именно нынешняя ситуация подсказала идею опробовать новый телевизионный формат, который нашел большой отклик у телезрителей. Об этом говорят хороший рейтинг передачи и активная обратная связь. Надеюсь, что мы сможем развивать сотрудничество с Таллинном в рамках этого проекта и в дальнейшем”.

Это не первый пример успешного сотрудничества Таллиннской горуправы с общественно-правовым телеканалом ETV+. На время чрезвычайного положения между каналом и городом существует договоренность о прямой трансляции специально организованных пресс-конференций горуправы на русском языке — каждую среду, в 11:30.

Текст ”Таллиннского диктанта”, специально созданного для этого мероприятия журналистом и переводчиком Николаем Караевым, зачитал актер Русского театра Александр Ивашкевич, работу над ошибками провела филолог Елена Тедер. Вел прямую трансляцию на канале ETV+ журналист Андрей Титов.