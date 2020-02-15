Результат системы реверсивного движения: на Гонсиори почти две трети водителей нарушают ПДД

Гонсиори — единственная улица в Эстонии с реверсивным движением. На трехполосной улице две полосы предусмотрены для общественного транспорта, в одна — для обычных машин. До полудня по ней можно проехать из Ласнамяэ в сторону центра, а потом уже только в обратном направлении.

Как выяснили студенты TalTech, новая система движения привела к тому, что автомобилисты нарушают закон, так как хотят напрямую доехать до места назначения и используют для этого полосу для общественного транспорта.

По полосе общественного транспорта можно ехать только до первого поворота. Однако водители, которые не хотят поворачивать, спокойно продолжат по ней ехать, что является полным нарушением ПДД. Исключения составляют такси и электромобили.

Это приводит к проблемам с автобусным движением, так как автобусы отстают от графика из-за того, что по их полосе едет много автомобилей, которые там быть не должны.

В рамках исследования также выяснилось, что на перекрестке улиц Гонсиори и Лаулупео в полдень воскресенья 96% водителей проезжали по полосе общественного транспорта. Результаты исследования будут направлены Департаменту шоссейных дорог и Таллиннскому транспортному департаменту.

В качестве решения проблемы студенты предложили камеры с опознаванием регистрационного номера автомобиля.