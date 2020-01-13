Результат расследования: Яаку Мадисону сохранят звание помощника полицейского

Во время скандала вокруг главы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера газета Eesti Ekspress предположила, что именно случай с Ханнесом Руммом мог стать причиной попытки сместить Вахера, предпринятой другими видными политиками EKRE - Мартом и Мартином Хельме. Якобы, политики EKRE считали, что полиция замяла этот случай.

Мадсон сказал тогда, что узнал о случае с Руммом от знакомых. Но еще до того, как об правонарушении сообщила пресса, он опубликовал в Facebook странный пост, в котором написал, что доверие к главе PPA поставлено под вопрос.

Внутреннее расследование PPA не установило, что кто-то из полицейских чиновников мог бы слить на сторону информацию о деле Румма.

"Яак Мадисон, будучи помощником полицейского и исполняя рабочие обязанности, был тем вечером в здании Ида-Харьюского отделения полиции, где он видел и перебросился словами с доставленном туда для оформления дела Руммом", - сообщил префект Кристьян Яани и добавил, что нет данных о том, что Мадисон передавал бы информацию о деле Румма в СМИ.

Руководитель группы полицейских помощников провел в декабре с Мадисоном беседу, в ходе которой коснулся и принципов обнародования служебной информации. Яак Мадисон продолжит работу помощником полицейского.