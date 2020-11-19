Резкий рост заболеваемости заставил правительство выделить из резерва Больничной кассе миллионы евро

"Резкий рост зараженных вызвал необходимость реорганизации работы медсестер, скорой помощи, семейных врачей и врачей-специалистов. Направим на здравоохранение дополнительные деньги, чтобы необходимая врачебная помощь жителям Эстонии была обеспечена", - сказал министр социальный дел Танель Кийк.
"Дополнительное финансирование позволит оплачивать работникам здравоохранения дополнительные рабочие часы и реорганизовывать работу лечебных учреждений", - добавил министр.
На прошлой неделе правительство выделило Департаменту здоровья 4,8 млн евро на тестирование от коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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