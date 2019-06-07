Режиссер Алена Суржикова о закрытии Лаагна теэ: когда Гонсиори была закрыта — никто там кино не снимал. И все живы

В связи с проведением в Таллинне съемок нового фильма всемирно известного режиссера Кристофера Нолана предстоящим летом витает идея закрыть на целых четыре недели Лаагна теэ, а это означает, что одна из главных магистралей города будет в обе стороны перекрыта.

"Умение выходить из зоны комфорта ведет к росту. Мне стыдно, что в Таллинне власти не понимают, что кино это больше, чем пробки. Что развитие индустрии несет пользу всем", — пишет Суржикова.

"Когда Гонсиори была закрыта — никто там кино не снимал. И все живы", — подчеркнула она и добавила, что тоже не любит пробки, но ей все равно приходиться в них стоять, чтобы отвезти детей в школу в центр города.

"Надо думать не о временных неудобствах, а о выгоде долгосрочной для всей страны, всей киноиндустрии. В Каннах и Берлине все страны предлагают программы Cash-rebate, все конкурируют в этом. Это был труд огромной команды привлечение сюда крупной киноиндустрии. Скажите мне, что кино будет!" — пишет режиссер.