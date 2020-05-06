Режим ЧП не помеха: в Кесклинне идет большая уборка

”Уборка на дорогах и тротуарах района Кесклинн завершилась уже на прошлой неделе. В это же врем началась уборка парков и зеленых зон от скопившегося мусора. Кроме этого, на основании полученной от местных жителей обратной связи, была проведена уборка в нескольких труднодоступных и заросших местах, например на Маарьямяги и на склонах парка Пооламяги”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Уборку по заказу управы района Кесклинн осуществляли как постоянные партнёры, так и другие фирмы, найденные на основании полученных ценовы предложений. Кроме этого, свой вклад внесли работники управы, которые поодиночке или маленькими группами убирали зеленые зоны района. Таким образом, например, была убрана территория бастиона Скооне. На этой неделе уборка продолжится на тропе здоровья в лесу Ярве и около моста Ильвеса.

Каждый год в середине апреля в Таллинне стартует месяц благоустройства, который является старейшей кампанией по благоустройству города, берущий свое начало c 1991 года. В ходе месяца благоустройства проводятся работы по уборке, толоки и информационные кампании, а также идет сбор опасных отходов. Месяц благоустройства обычно заканчивается ко Дню Таллинна 15 мая.