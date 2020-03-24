Режим ЧП дает право принудительно направлять врачей в уездные больницы

По словам главы отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, несколько врачей на Сааремаа контактировали с больными коронавирусом и временно помещены в карантин.

Департамент здоровья рассчитывает найти медицинский персонал для острова путем переговоров с другими больницами, но если переговоры не дадут результата, то в условиях чрезвычайного положения департамент имеет право направлять врачей в испытывающие трудности больницу.

Несколько проще ситуация в уездных больницах, которые входят в единую больничную сеть с той или иной крупной больницей, т.е. врачи в таких больницах уже используются перекрестно. Кроме того, поскольку в условиях чрезвычайного положения плановое лечение пациентов приостановлено, в крупных больницах есть дополнительный персонал.

По словам главы Северо-Эстонской региональной больницы Агриса Пеэду, PERH при необходимости сможет предложить как минимум неотложную помощь, если нехватка врачей возникнет на Хийумаа, в Рапламаа или Ляэнемаа. На данном этапе предпочтительным вариантом считается не командировка врачей, а доставка больных в региональную больницу, если в этом возникнет необходимость.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!