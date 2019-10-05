05.10.2019, 10:20

Революция в образовании? Появилась система, когда каждый ученик за один урок говорит 15 минут. RusDelfi узнал, как и зачем

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 6

Представьте, 20 первоклассников одновременно отвечают на вопросы учителя. Шум, крики, "дурдом", зато каждый выговорится, считает Александр Коробов, который продвигает новый подход в развитии речи и интеллекта школьников. Он предлагает одновременно опрашивать учеников, используя для этого микрофоны и наушники. Готовы ли к этому эстонские школы?

"Развитие речи и интеллекта ребенка, это, безусловно, одно из первых, чем школа должна заниматься. Речь и интеллект взаимосвязаны, потому что речь является не только формой, но и способом мышления. Выражая мысли в развернутой словесной форме, мы способствуем успеху мыслительной деятельности, — рассказывает Александр, почему говорить на уроке, это важно.

- Но современные школы в большинстве стран мира не дают возможности ученикам говорить на уроках по изучаемым темам более 3-х минут в день. Остальное время дети вынуждены молчать, чтобы не мешать учителю и другим ученикам. Но 3-х минут в день совершенно недостаточно для развития речи учащихся.

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Предлагаемый метод ”одновременного устного опроса учащихся на уроке” позволяет каждому ребенку свободно говорить и рассуждать на каждом уроке по 15 минут. Несложное и недорогое оборудование, установленное в классе, поможет развить как речь, так и интеллект ребенка, способствует лучшему пониманию и запоминанию темы урока, уменьшает стресс для учащихся, облегчает работу учителя, улучшает дисциплину, превращает зачастую скучные уроки в живой, эффективный процесс познания и обучения". (В видео наверху об этом рассказано подробнее).

Как проверять?

Возникает вопрос, как учитель проверяет то, что наговорил ученик. Если ребенок делает ошибки, как его направить на нужную мысль?

По словам Алесандра, учитель должен подключаться поочередно к каждому через пульт на столе, но не сообщать ученикам, кого именно он слушает. Делает пометки и потом сообщает ошибки. Он рассказал про свой опыт: получалось, что из 45 минут урока — 15 минут говорил я, 15 минут говорил каждый ученик и 10-15 минут было живого общения с учениками по повторению прошлой темы и разбору ошибок.

Деньги

"Оборудование для класса из 20 человек будет стоить около одной тысячи евро вместе с установкой и наладкой, — говорит Александр. — За три года моей работы по этому методу иногда ломались провода от микрофонов, потому что дети при рассказе теребили их в руках. Но это ремонтируется очень легко".

Минусы

1. Надо проводить по классу телефонные (абсолютно безопасные) провода как в обычном лингафонном кабинете. Беспроводную связь лучше не использовать, так как для маленьких детей она вредна (а также очень дорога и требует сложной наладки, в том числе постоянной замены аккумуляторов или батареек в беспроводных микрофонах). Об этом в 4 части фильма.

2. Иногда происходят небольшие поломки (которые никак не сказываются на функционировании всей системы.). Бывало, что у меня по той или иной причине не работали 4 или 5 микрофонов, но так как дети про это не знали, то продолжали рассказывать. А я слушал тех, у кого микрофоны были в порядке. Ремонтом у меня занимался старшеклассник. В школе это также может делать физик или трудовик за дополнительную плату или какой-нибудь родитель энтузиаст.

3. При одновременном устном опросе дети говорят почти в полный голос и возникает рабочий шум. Некоторых учеников это отвлекает и они на пробных уроках прижимают наушники к ушам.

Плюсы

1. Ученики имеют возможность выговориться по теме урока, рассказать ее во многом своими словами.

Имеют возможность спокойно, без стресса обдумывать свой ответ и не под пристальным вниманием учителя и остальных учеников, порассуждать на тему урока, вспомнить в этой связи что-то свое.

2. Тема урока усваивается лучше, когда ученик сразу после объяснения учителя на свежую память пересказывает ее. На это обращал внимание еще Лев Толстой. В своей крестьянской школе он заставлял детей пересказывать ему все, что он им рассказал. Усваивая тему урока непосредственно на уроке у детей остается больше свободного времени дома.

3. Учителю проще вести занятия, практически весь урок дети загружены посильной для них нескучной деятельностью и не особо отвлекаются. На них не надо кричать, требуя тишины (как это обычно бывает и травмирует психику детей ). В течение 15 минут они выговариваются и им нетрудно помолчать в остальное время.

ТОП

Александр провел пробный урок в гимназии Паэ. Подробнее ЗДЕСЬ.

По его словам, всем понравилось, но эстонские власти и система образования не готовы к изменениям. Но он будет продолжать рекламировать и рассказывать про новую методику.

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