Революция в образовании? Появилась система, когда каждый ученик за один урок говорит 15 минут. RusDelfi узнал, как и зачем

По словам Алесандра, учитель должен подключаться поочередно к каждому через пульт на столе, но не сообщать ученикам, кого именно он слушает. Делает пометки и потом сообщает ошибки. Он рассказал про свой опыт: получалось, что из 45 минут урока — 15 минут говорил я, 15 минут говорил каждый ученик и 10-15 минут было живого общения с учениками по повторению прошлой темы и разбору ошибок.

Деньги

"Оборудование для класса из 20 человек будет стоить около одной тысячи евро вместе с установкой и наладкой, — говорит Александр. — За три года моей работы по этому методу иногда ломались провода от микрофонов, потому что дети при рассказе теребили их в руках. Но это ремонтируется очень легко".

Минусы

1. Надо проводить по классу телефонные (абсолютно безопасные) провода как в обычном лингафонном кабинете. Беспроводную связь лучше не использовать, так как для маленьких детей она вредна (а также очень дорога и требует сложной наладки, в том числе постоянной замены аккумуляторов или батареек в беспроводных микрофонах). Об этом в 4 части фильма.

2. Иногда происходят небольшие поломки (которые никак не сказываются на функционировании всей системы.). Бывало, что у меня по той или иной причине не работали 4 или 5 микрофонов, но так как дети про это не знали, то продолжали рассказывать. А я слушал тех, у кого микрофоны были в порядке. Ремонтом у меня занимался старшеклассник. В школе это также может делать физик или трудовик за дополнительную плату или какой-нибудь родитель энтузиаст.

3. При одновременном устном опросе дети говорят почти в полный голос и возникает рабочий шум. Некоторых учеников это отвлекает и они на пробных уроках прижимают наушники к ушам.

Плюсы

1. Ученики имеют возможность выговориться по теме урока, рассказать ее во многом своими словами.

Имеют возможность спокойно, без стресса обдумывать свой ответ и не под пристальным вниманием учителя и остальных учеников, порассуждать на тему урока, вспомнить в этой связи что-то свое.

2. Тема урока усваивается лучше, когда ученик сразу после объяснения учителя на свежую память пересказывает ее. На это обращал внимание еще Лев Толстой. В своей крестьянской школе он заставлял детей пересказывать ему все, что он им рассказал. Усваивая тему урока непосредственно на уроке у детей остается больше свободного времени дома.

3. Учителю проще вести занятия, практически весь урок дети загружены посильной для них нескучной деятельностью и не особо отвлекаются. На них не надо кричать, требуя тишины (как это обычно бывает и травмирует психику детей ). В течение 15 минут они выговариваются и им нетрудно помолчать в остальное время.

Александр провел пробный урок в гимназии Паэ. Подробнее ЗДЕСЬ.

По его словам, всем понравилось, но эстонские власти и система образования не готовы к изменениям. Но он будет продолжать рекламировать и рассказывать про новую методику.