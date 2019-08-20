Reuters — о кризисе в эстонском правительстве: заявление Керсти Кальюлайд оказало давление на Юри Ратаса

Reuters пишет, что один из лидеров крайней правой партии EKRE Мартин Хельме вызвал недовольство главы государства попыткой снять с должности гендиректора полиции.

Заявление президента оказало давление на премьер-министра Юри Ратаса, хотя за последние четыре месяца не было особо заметно, чтобы он пошел против своего партнера по коалиции, отмечает новостное агентство.

Reuters также отмечает, что выигравшая выборы и оказавшаяся в итоге в оппозиции Партия реформ собирается подготовить голосование для выражения недоверия, но ее шансы невелики, так как коалиция имеет в парламенте большинство.