20.08.2019, 18:30

Reuters — о кризисе в эстонском правительстве: заявление Керсти Кальюлайд оказало давление на Юри Ратаса

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rus.delfi.ee
EST 2
Jüri Ratas, Kersti Kaljulaid
Jüri Ratas, Kersti KaljulaidFoto: Andres Putting

Заявление Керсти Кальюлайд касательно того, что финистр финансов Мартин Хельме не годен для поста министра привлекло внимание и международных СМИ.

Reuters пишет, что один из лидеров крайней правой партии EKRE Мартин Хельме вызвал недовольство главы государства попыткой снять с должности гендиректора полиции.

Заявление президента оказало давление на премьер-министра Юри Ратаса, хотя за последние четыре месяца не было особо заметно, чтобы он пошел против своего партнера по коалиции, отмечает новостное агентство.

Reuters также отмечает, что выигравшая выборы и оказавшаяся в итоге в оппозиции Партия реформ собирается подготовить голосование для выражения недоверия, но ее шансы невелики, так как коалиция имеет в парламенте большинство.

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