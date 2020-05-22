Reuters: Эстония выступила против плана ЕС по борьбе с отмыванием средств

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в начале мая еще раз озвучил свои предложения по борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе возможность передачи полномочий по надзору от органов самих государств общеевропейскому надзорному органу.

На состоявшейся во вторник видеовстрече министров финансов стран-участниц ЕС против данного плана выступила Эстония, Венгрия и Чехия. Об этом агентству рассказали три чиновника, принимавшие участие в конференции. Причину, по которой эти страны были против, источники не назвали.

Reuters отмечает, что Эстония была замешана в самом масштабном в Европе скандале с отмыванием средств. Представитель правительства Эстонии сказал агентству, что Эстония пока не приняла окончательного решения, будет поддерживать надзорный орган ЕС или нет.