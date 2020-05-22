Reuters: Эстония выступила против плана ЕС по борьбе с отмыванием средств

Агентство Reuters пишет, что Эстония наряду с некоторыми другими странами выступает против плана ЕС по ужесточению борьбы с отмыванием денег.
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в начале мая еще раз озвучил свои предложения по борьбе с финансовыми преступлениями, в том числе возможность передачи полномочий по надзору от органов самих государств общеевропейскому надзорному органу.
На состоявшейся во вторник видеовстрече министров финансов стран-участниц ЕС против данного плана выступила Эстония, Венгрия и Чехия. Об этом агентству рассказали три чиновника, принимавшие участие в конференции. Причину, по которой эти страны были против, источники не назвали.
Reuters отмечает, что Эстония была замешана в самом масштабном в Европе скандале с отмыванием средств. Представитель правительства Эстонии сказал агентству, что Эстония пока не приняла окончательного решения, будет поддерживать надзорный орган ЕС или нет.
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика