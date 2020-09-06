Ресторатор: в Эстонии ужасный сервис. Российские клиенты самые требовательные, финны — спокойные

Как дела?

Работаем на 10% от своих возможностей. Июнь был очень хорошим, закончился карантин, все вышли из самоизоляции. Это внушало оптимизм. В июле был резкий спад, так как начались отпуска. Хоть сейчас и есть туристы, но их очень мало. Мы немного вдали от центра Старого города. Поэтому сейчас работаем в основном для местных. А в прошлом году 80% клиентов — туристы. 4-10 круизных групп по 50 человек приходили в ресторан в летние месяцы. В обеденное время все места были забиты.

До февраля дела шли хорошо. Наш ресторан ведь при отеле. Тут сервировали завтраки, а это 60% от заполняемости каждый день. 50-60 человек в среднем приходили на завтрак. Сейчас отель закрыт до декабря, там делают ремонт. Но хорошо, что владельцы пошли навстречу: если обороты небольшие, то не платим за аренду или только часть. Если нормальная выручка, то платим соответственно.

Старый город — самая проблемная точка именно сейчас. Местные сюда редко ходят. Сейчас одно из самых популярных мест — Ноблесснер. Там хорошее расположение, закат, море. Летом все хотят быть у воды. OKO в Виймси, Haven в Какумяэ, тоже пользуются спросом.

Во время карантина делали доставку. Пришлось урезать меня, больше готовить стрит-фуд. Договорились с Bolt и Wolt.

С Bolt и Wolt легко найти контакт, чтобы попасть к ним в приложение?

Очень легко. Правда, у них бешенные проценты. С заказа отдавали им 30%. Например, блюдо стоит 6 евро, 30%, около 2-х евро, отдаешь им, плюс себестоимость продуктов, нужно еще повару заплатить. На выходе евро 2 остается.

Мы выжили еще за счет поддержки от Кассы по безработице. Конечно, от этого и минусы есть — некоторым не дают теперь кредиты, так как фирма понесла убытки. Повезло еще и с арендой, некоторые месяцы мы вообще не платили. Еще хорошо сработали фуд-трейлеры. Все резервы ушли во время ЧП, сейчас не успели ничего накопить.

Даниэль Лешкин

О закрытии задумывался?

Нет. Мы полностью перестраиваем концепцию. Будем бить точечно: на группы, заказы, банкеты. Сократятся количество сотрудников и время работы: только со среды по воскресенье будем открыты, например.