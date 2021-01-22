Рестораны и торговые центры открыты, а спортом дети вынуждены заниматься на морозе. Почему?

Советник спортивного отдела Министерства культуры Ярко Коорт сказал, что правительство установило такие ограничения в целях защиты жизни и здоровья людей.

"Решение было принято из наилучших представлений правительства и в сотрудничестве с Департаментом здоровья и научным советом. Последние данные показывают, что вирус широко распространен по всей Эстонии, особенно в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Во время Рождества и Нового года люди передвигались больше и меньше следовали рекомендованным ограничениям, что нашло отражение в статистике заболеваемости и смертей”, — сказал он.

"Цель ограничения групповых тренировок — уменьшение контактов между людьми. Если дети из разных школ и детских садов собираются вместе после школы для тренировки по футболу и кто-то из них болен, то вирус может передаться другим детям. Далее вирус может начать распространяться в школе или детском саду и заразить других детей, которые в свою очередь могут заразить домочадцев, в том числе из групп риска".

Точное количество заболевших во время тренировок Коорт назвать не смог, но отметил, что вирус с большой долей вероятности распространяется через действиях, при которых человек интенсивно дышит.

Когда именно дети смогут вернуться к тренировках в помещениях, представитель ведомства сказать затруднился, отметив, что это зависит от решений правительства.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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