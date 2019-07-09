Ресторану в центре Таллинна угрожает снос

Построенный в начале 20-го века дом может уступить свое место более современным проектам, пишет Äripäev со ссылкой на Эвекен Валманн, одного из руководителей собственника здания Planetplus OÜ.

Собственником OÜ Planetplus является Андо Аарон, который находился в прошлом году в списке самых богатейших жителей Эстонии (Äripäeva Rikaste TOP) на 64-е месте.