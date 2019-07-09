Ресторану в центре Таллинна угрожает снос

Ресторан «Argentiina», расположенный по адресу Пярну мантеэ, 37 готовится к закрытию.
Построенный в начале 20-го века дом может уступить свое место более современным проектам, пишет Äripäev со ссылкой на Эвекен Валманн, одного из руководителей собственника здания Planetplus OÜ.
Собственником OÜ Planetplus является Андо Аарон, который находился в прошлом году в списке самых богатейших жителей Эстонии (Äripäeva Rikaste TOP) на 64-е месте.
Почему в 50 лет лучше быть одиноким человеком
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно